CERIANO LAGHETTO- Nella prima giornata al rientro della pausa natalizia, il Ceriano Laghetto ospita in casa il Rovellasca in un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Al termine del match il tabellino scrive 2-1 in favore dei padroni di casa.



Nella prima frazione di gioco la squadra di Mister Motta gioca molto bene creando molte occasioni pericolose per la porta difesa da Dario, ma a sbloccarla sono gli ospiti con un gran tiro da fuori area di Riolo su cui Arrivabeni non può nulla. Primi 45′ minuti che si concludono, quindi, sul risultato di 0 a 1 per la squadra ospite allenata da Mister Brittanni.

Al rientro dagli spogliatoi, però, il Ceriano parte fortissimo, trovando al 46′ il pareggio con la rete di Vismara che è la ciliegina sulla torta di un’azione condotta perfettamente dai padroni di casa. Il Ceriano prende in mano le redini del gioco, aiutato anche dalla spinta di 200 persone sugli spalti tra cui anche il settore giovanile, e all’81’ Degiorgi porta palla sulla fascia sinistra e fa partire un missile terra-aria dove Dario non può arrivare. L’occasione al Rovellasca per un nuovo pareggio arriva dopo soli due minuti su calcio di rigore, dove si presenta Di Muro che calcia molto bene, ma Arrivabeni si supera e il Ceriano porta a casa i 3 punti.



Grazie a questa vittoria il Ceriano Laghetto si porta a 33 punti e scavalca proprio il Rovellasca che rimane fermo a 31 punti.



Ceriano Laghetto-Rovellasca 2-1.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, D’Errico, Degiorgi, Meroni, De Boni, Menegon, Vismara, Maringoni, Marone, Ippolito, Cossa. A disp: Trolese, Buraschi, Galliani, Pascale, Giacumbo, Borghi, Troiano, Dambra.

ALL. Motta.

ROVELLASCA: Dario, Di Vito, Barcella, De Giovanni, Carnelli, Boschetto, D’Agostino, Sala, Tallarita, Di Muro, Riolo. A disp: Lovera, Bianchi, Strametto, Bruzzese, Cittera, Mior, Marchesotti, Maresca, Colombo.

ALL. Brittanni.