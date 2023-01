x x

MARNATE – Dopo la pausa invernale durata più di un mese ritornano in campo le squadre del girone x di seconda categoria tra cui il Marnate Gorla Calcio e la Cogliatese.

La partita si sblocca dopo soli 4 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con Chiari che porta in vantaggio gli ospiti. Il risultato di 0-1 rimane invariato per tutto il primo tempo regolamentare fino ad arrivare al minuto 62 in cui il Marnate dopo diverse occasioni riesce a trovare il pari con il goal di Federico Castiglioni. I padroni di casa non si accontentano del pareggio e, dopo poco più di 20 minuti dalla rete del pari, trovano il goal del vantaggio che poco dopo si rivelerà il goal vittoria.

La partita dunque finisce 2-1 per il Marnate Gorla Calcio che su rimonta riesce a vincere una partita per nulla facile grazie alla quale riesce a guadagnare due posizioni in classifica portandosi all’ottavo posto. Cogliatese che invece inizia il nuovo anno con una sconfitta dopo che ha subito una rimonta in una partita in cui è stata in vantaggio per più della metà dei minuti di gioco.

Aldo Falgares

ASD MARNATE GORLA CALCIO – ASD COGLIATESE 2-1

Asd MARNATE GORLA CALCIO: Ferni, Panizza, Akpolat, Ruggerio, Castiglioni N, Belvisi, Brun (1′ st Monteforte), Da Boit (43′ st Frasconio), Castiglioni F (36′ st Ranieri), Fuse. A disposizione: Corbella, Azizi, Trifino, Gaion, Pin, Lubrano.

Asd COGLIATESE: Salvadore, Marcolongo, Pastore, Balestrini, Ferrario Ri, Chiari, Ventrella (13′ st Borghi), Manno (23′ st Pecin) , Beretta (32′ st Cattaneo), Quici (41′ st Pascale), Ferrario Ro (18′ st Elli). A disposizione: Borgonovo, Pivato, Forliano,, Avella. All. Celano.

