SOLBIATE OLONA – Solbiatese e Pro Juventute tornano in campo dopo 42 giorni di pausa invernale scontrandosi nel match che si è disputato a Solbiate Olona nel primo pomeriggio odierno.

Gli ospiti sbloccano la gara con il goal di Meloni che, dopo aver ricevuto palla da Regalati, la insacca in rete. Dopo il goal di svantaggio i padroni di casa non riescono più a rientrare in partita e subiscono nel secondo tempo un’altra rete questa volta realizzata da Regalati. La partita viene successivamente chiusa da Geron che su assist di Colombo porta il risultato a 0-3.

Pro Juve che dunque inizia questo nuovo anno con una vittoria netta sugli avversari grazie alla quale torna a casa con 3 punti importanti che gli permettono di superare in classifica l’Ardor e di piazzarsi ad un solo punto dalla Solbiatese.

Aldo Falgares

UC SOLBIATESE – ASD PRO JUVENTUTE 0-3

Uc SOLBIATESE: Perin, Casotto (4′ st Caldera), Bernasconi (1′ st Vinotti), Possoni, Paolillo, Daggiano, Milani (30′ st Castiglia), Pedotti, Diomande (19′ st Ferri), Corbetta, Agrello (40′ st Santaniello). A disposizione: Laveglia, Nigro, Calvi. All: Belvisi

Asd PRO JUVENTUTE: Camillo, Soldi (33′ st Reda S.), Pittalis, Ceriani, Geron, Reda M, Meloni (30′ st Gallo), Flores, Colombo, Anafllouss (41′ st Crespi), Regalati (40′ st Spagnuolo). A disposizione: Caruana, Morelli, Bienati, Bergomi, Venegoni. All: Casati.

Marcatori: Meloni (p), Regalati (p), Geron (p).