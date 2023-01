Calcio 2’cat.X, impresa straordinaria del Cistellum che rimonta nel recupero finale!

x x

LONATE POZZOLO- Nella 16′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, al rientro dalla pausa natalizia il Cistellum 2016 è ospite del Lonate Pozzolo in una partita ricca di goal vinta dagli ospiti per 2 a 3.



Nel primo tempo, al 5′ subito una grande occasione per il Cistellum con Marazzi, ma il pallone termina sul palo esterno e poi sul fondo. Al 10′, però, la sbloccano i padroni di casa con un gran cross al centro e l’attaccante anticipa la difesa ospite e calcia nell’angolino. La squadra di Mister Giussani non si fa scoraggiare e al 15′ trova il pareggio con una punizione magistrale di Rimoldi che finisce nel sette e su cui Borsani non può nulla. A 3′ dalla fine della prima frazione di gioco Naccari atterra l’attaccante avversario in area e l’arbitro fischia calcio di rigore e espulsione per il portiere del Cistellum. Il Lonate Pozzolo realizza il penalty e il primo tempo si conclude in salita per gli ospiti, sotto di un uomo e di un gol.

Nel secondo tempo al 52′ arriva una tripla occasione per gli ospiti su cui Borsani compie tre grandi parate e salva momentaneamente il risultato. Al 60′ il Lonate arriva a pochi centimetri dalla terza rete, ma il pallone viene salvato sulla linea della porta. Al 70′ altra grande chance per il Cistellum che colpisce un doppio palo. La squadra di Mister Giussani continua a spingere, nonostante l’inferiorità numerica e nel recupero compie il miracolo: al 92′ in mischia trova il pareggio e al 94′ nell’ultima occasione della partita su calcio d’angolo spicca tra tutti Cozzi che colpisce e realizza la rete della definitiva rimonta targata Cistellum.



Con questa vittoria il Cistellum 2016 sale a 37 punti in classifica a -4 dalla capolista, il Gorla Minore; il Lonate Pozzolo, invece, rimane fermo a 4 punti in penultima posizione.



Lonate Pozzolo-Cistellum 2016: 2-3.

LONATE POZZOLO: Borsani, Cerullo (1′ s.t. Balzano), Ferrario, Carrozza, Cirillo, Cariglino, Sekka, Catena, Giudici (10′ s.t. Sciuto), Trii, Bouaouiss. A disp: Sozzi, Diana, Bossi, Sfragaro, Lampaca, Trii, Mollica.

ALL. Colombo.

CISTELLUM 2016: Naccari, Roma (38′ s.t. Sassi), Bonfrate (41′ s.t. Hati), Moiana, Simone, Pusceddu (42′ p.t. D’Auria), Cozzi, Ciccone, Lobianco, Rimoldi, Marazzi (21′ s.t. Montan). A disp: Costanzo, Piccolo, Massaro, Radice.

ALL. Giussani.