LOMAZZO – Subito una vittoria per l’Esperia Lomazzo nel corso della prima giornata del girone di ritorno. Il Lomazzo va in vantaggio con Quitadamo al 3′ del primo tempo. Il raddoppio avviene pochi minuti dopo con il gol di Cassina (10′ pt). Serve a poco il gol di Malvaso al 10′ del secondo tempo per la Solese. I gol di Schiavano al 36′ e di Butti al 45′ chiudono definitivamente la partita.

Il tabellino

SOLESE De Cesare, Mandotti, Trionfo, Cozzi, Bezzi, Bajoni, Miculi, Braga, Bollini, Feola, Malvaso. A disposizione Grassi, Montanaro, Villani, Russo, Ceresi, Quinci, Missineo, Dervishay. All. Stefani.

ESPERIA LOMAZZO – Volonte, Sala, Rampoldi, Riolo, Quitadamo, Cassina, Romeo, Canavesi, Brittanni, SChiavano, Leone. A disposizione griggio, Pagliari, Garri, Garri Gi., Bancora, Cara, Fattizzo, Butti, Reci.

Arbitro: Viola Bresciani di Bergamo, assistenti Fabrizio Di Cera di Busto Arsizio e Marco Colnago di Busto Arsizio.

Marcatori: Quitadamo (L) 3′ pt; Cassina (L) 10′ pt; Malvaso (S) 10′ st; SChiavano (L) 36′ st; Butti (L) 45′ st.

22012023