x x

CERRO MAGGIORE – “Ho visto una buona partita” dichiara in apertura Paolo Crucitti, allenatore dell’Aurora Cmc Uboldese.

“Non possiamo continuare a regalare gol” dichiara amareggiato, con “errori banali”.

Aggiunge: “Devo prendere decisioni anche drastiche su qualche giocatore” per riuscire a salvare la stagione. Detto questo si dichiara fiducioso riguardo alle restanti partite del girone di ritorno.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all’allenatore dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico.

Il tabellino

Aurora Cmc Uboldese-Fbc Saronno 2-4

AURORA CMC UBOLDESE (4-1-3-2): Pasiani; Besati, Pecorini, Lelli Lo. (36’ pt Fiore), Yessoufou (24’ st Ferraro); Maiorano; Montani, Alberti (1’ st Dell’Aera), Passalacqua (1’ st El Hilali); Niesi (18’ st Perotti), Guarda. A disposizione Margariti, Lelli Lu., Onwudebe, Belli. All. Crucitti.

FBC SARONNO (4-1-4-1): Rivaldo; Rudi, Bello, Torriani, Bredice (24’ st Maisano); Scampini (1’ st Gheller); Romeo (14’ st Pelucchi), Malaspina (32’ st Maugeri), Di Noto, Della Torre (44’ st Vanzulli); Drago. A disposizione Bardaro, Zanotti, Vanzulli, Zannelli, Sanvitale. All. Tricarico.

Arbitro: Gibbin di Voghera (Lala di Cinisello Balsamo e Maggio di Monza).

Marcatori 1’ pt Guarda (A), 4’ pt Malaspina (S) (rig.), 24’ pt Malaspina (S), 27’ pt Romeo (S), 34’ pt Drago (S), 21’ st Guarda (A) (rig,).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

22012023