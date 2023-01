x x

CASATENOVO – Un punto che fa male per come è maturato ma che deve essere di ripartenza. La Caronnese viene raggiunta dalla Casatese, dopo essere stata in vantaggio di due reti. Braidich e Curci ci danno l’illusione, Isella ci riporta sulla terra.

Antonio Palo lancia dal primo minuto Indelicato al posto di Angelina (infortunato) e ripropone il 4-3-3 per dare continuità al secondo tempo contro il Franciacorta. La Casatese è squadra ostica e arcigna, lo dimostra con uno spunto di Scipione a sinistra e con una serie di corner che tengono in apprensione i rossoblù. Che però crescono con il passare dei minuti e hanno occasioni importanti. Prima con Gini, che non riesce a impattare il pallone su assist di Duguet, dopo che proprio il centrocampista aveva recuperato il pallone, poi con Austoni che prima impegna Trabattoni, poi non trova la porta sul corner seguente. Ma anche la Casatese è insidiosa: Sassella prova una rovesciata da applausi (ma a lato di poco), mentre Indelicato si oppone al diagonale di Quaggio.

Secondo tempo e subito brividi per la Caronnese, ma Indelicato è attento su Quaggio e Scipione. La replica è sul destro di Austoni, alto. La Caronnese c’è, Palo cerca più fisicità con Myrtollari e lancia Corno. I cambi danno effetto e la Caronnese trova il doppio vantaggio: Bradich al 21’ spinge in rete il colpo di testa di Nossa, sull’azione successiva, al 23’, Curci di testa incorna il 2-0 su azione da corner. La Casatese si getta all’attacco, la partita si innervosisce ma i padroni di casa hanno il merito di riaprirla col colpo di testa di Isella. La Caronnese passa a tre dietro e nel finale è costretta al pari. Lancio lungo, contatto Nossa-Isella non sanzionato dal direttore di gara e dopo un batti e ribatti è lo stesso Isella a scaraventare il pallone in rete. 2-2 con brivido finale sul tiro di Stefanoni e sulla girata di Pirola, ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

CASATESE-CARONNESE 2-2

CASATESE (4-2-3-1): Trabattoni; Videkon, Pirola, Gulinelli, Scipione (42’ st Saracino); Sassella (28’ st Ballabio), Romano (48’ st Polenghi); Comberiati (13’ st Stefanoni), Isella, Pontiggia (28’ st Personé); Quaggio. A disp.: Zanoli, Perego, Personé, Silba, Ballabio, Polenghi, De Meo, Stefanoni, Saracino. All.: Commisso.

CARONNESE (4-3-3): Indelicato; Pandini, Scaglione, Nossa, Curci (31’ st Cosentino); Tunesi, Cretti (11’ st Myrtollari), Gini; Duguet (16’ st Corno), Braidich (38’ st Galletti), Austoni (35’ st Piraccini). A disp.: De Luca, Nava, Galletti, Cosentino, Myrtollari, Diatta, Agello, Piraccini, Corno. All.: Palo.

ARBITRO: Verrocchi di Sulmona.

MARCATORI: st 20’ Braidich, 22’ Curci, 34’ Isella, 42’ Isella.

NOTE: giornata soleggiata ma fredda, terreno in erba sintetica. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Pandini, Curci, Pirola, Sassella. Angoli 8-5. Recupero 1’, 5’.

