Calcio, Varesina vincente e Ardor Lazzate si deve accontentare

LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – In serie D, nel girone B, non solo il pari della Caronnese contro la Casatese (2-2) ma anche il successo interno della Varesina allo stadio di Venegono Superiore contro il Brusaporto: è finita 2-1. Ad aprire le segnature Gasparri dei locali al 40′ del primo tempo, raddoppio di Gregov al 35′ della ripresa e gol degli ospiti al 46′ con Alberti. La Folgore Caratese dell’allenatore saronnese Giuliano Melosi ha invece pareggiato 2-2 in trasferta contro la Virtus Ciseranobergamo. In classifica primo il Lumezzanese a 47 punti seguito dall’Alcione Milano a 40. Varesina a metà graduatoria con 29 punti e Caronnese ultima a 13 punti.

Nel campionato di Eccellenza, 18′ giornata (1′ di ritorno) il pari casalingo dell’Ardor Lazzate con la Sestese, 2-2: ad aprire le marcature al 12′ su rigore Artaria (foto) per l’Ardor con i locali a raddoppiare al 32′ con lo stesso Artaria ma secondo tempo decisamente nel segno degli ospiti con il gol di Femminò al 3′ e di Giardino al 34′. In classifica capolista la Vogherese a 44 punti seguita dal Pavia a 40; l’Ardor è settima con 28 punti.

22012023