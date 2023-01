x x

SARONNO – Fra più di duecento presepi iscritti, sono stati premiati i vincitori di questa edizione speciale del Concorso Presepi 2022-2023, giunto alla settantesima edizione per la Città di Milano e alla trentacinquesima per la Diocesi di Milano.

È stata una edizione davvero speciale perché ha celebrato un anniversario importante e perché ha visto il ritorno del salone pieno di presepisti di tutte le età nel giorno della sua premiazione, la Festa dei presepi, che si è tenuta domenica 15 gennaio 2023 nella sede della Fom di via Sant’Antonio 5 a Milano. Oltre ai premi assegnati ai vincitori delle diverse categorie, parrocchie, oratori, famiglie con minori, scuole di ogni ordine e grado, anche due premi speciali: uno dedicato al 70° del concorso per Milano e uno dedicato al tema della pace, il premio speciale “Mai più la guerra”.

È proprio nella categoria parrocchie che si è classificato al secondo posto il gruppo presepe della parrocchia Santi Pietro e Paolo di Saronno. Si dicono sorpresi di essere riusciti a salire sul podio per la seconda volta (nel 2020 avevano vinto il primo premio con il presepe pieno di fotografie dei presepi di tutti i cittadini che avevano avuto piacere a partecipare all’iniziativa) e soprattutto sono molto felici perché é un presepe che racchiude l’intera comunità pastorale e che permette di essere guardato a 360 gradi.

A premiare i presepisti si sono alternati, con il direttore della Fom, don Stefano Guidi a fare da “padrone di casa”, il Vicario episcopale per la Zona pastorale I di Milano, mons. Carlo Azzimonti e la Vicesindaco di Milano e Assessora all’Istruzione, la dottoressa Anna Scavuzzo.

Molti sono stati i messaggi di congratulazioni che i componenti del gruppo hanno ricevuto per messaggio e via social (gruppo Facebook: presepe parrocchia santi Pietro e Paolo – Saronno; profilo Instagram: presepe_s.s.p.p._saronno).

