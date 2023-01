x x

SARONNO – Torna oggi il calcio locale con tanti appuntamenti per le formazioni del Saronnese e del Tradatese. In serie D si gioca alle 14.30, per la 20′ giornata: la Folgore Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi affronta fuori casa il Virtus Ciserano Bergamo con arbitro Michele Coppola di Castellammare di Stabia, assistenti Claudiu Fecheta di Faenza e Vito Licari di Marsala; Varesina-Brusaporto con arbitro Paolo Grieco di Ascoli Piceno, assistenti Manfredi Canale di Palermo e Roberto Cusimano di Palermo; Casatese-Caronnese con arbitro Guido Verrocchi di Sulmona, assistenti Francesco Quattrotto di Messina e Alberto Fiore di Messina.

Nelle categorie minori si gioca alle 14.30. In Eccellenza, 18′ giornata, c’è Ardor Lazzate-Sestese con Jon Alia di Milano, assistenti Matteo Chiaro di Busto Arsizio e Francesco Andreoni di Milano.

In Promozione, 16′ giornata, si gioca Esperia Lomazzo-Solese con arbitro Viola Bresciani di Bergamo, assistenti Fabrizio Di Cera di Busto Arsizio e Marco Colnago di Busto Arsizio; Besnatese-Universal Solaro con arbitro Dario Semeraro di Monza, assistenti Gabriele Aurelio Benevento di Busto Arsizio e Federico Cariati di Varese; Aurora Uboldese-Fbc Saronno con arbitro Nicolo Gibbin di Voghera, assistenti Xhuljan Lala di Cinisello Balsamo e Francesco Maggio di Monza.

In Prima categoria, 16′ giornata, nel girone A Olimpia Tresiana-Fc Tradate con arbitro Angelo Mina Varese; Pro Azzurra Mozzate-Arsaghese con arbitro Federico Emanuele Cinisello Balsamo; Calcio Bosto-Salus Turate arbitro Vittorio Adduci di Gallarate.

Nel girone B Asd Ceriano-Rovellasca con arbitro Gabriele Secci Gallarate; Albavilla-S.C. United con arbitro Marco Ambrosanio di Monza.

