SARONNO – E’ stato celebrato l’altro giorno il Corpo di polizia locale saronnese, in occasione della festa di San Sebastiano. In mattinata la cerimonia con l’Amministrazione comunale, il comandante Claudio Borsani e il prevosto monsignor Claudio Galimberti per l’omaggio al monumento ai caduti, al cimitero maggiore di via Milano. Da parte del sindaco Augusto Airoldi il ricordo del grande lavoro svolto dagli agenti saronnesi sul territorio: per la prevenzione e per dare sempre ai cittadini un punto di riferimento la novità degli ultimi mesi è la polizia locale di prossimità, una pattuglia fissa, a turno, nei quartieri.

Nel tardo pomeriggio il ritrovo è stato invece sul sagrato della chiesa di San Francesco, con il passaggio in rassegna del corpo di polizia locale seguito dalla messa.

(foto: alcuni momenti della cerimonia al cimitero maggiore)

22012023