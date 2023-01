x x

SOLARO – “I lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Electrolux di Solaro hanno approvato a larga maggioranza l’accordo dello scorso 17 gennaio”: lo annuncia il sindaco Fiom Cgil. L’accordo, approvato l’altro giorno in via definitiva a conclusione del referendum, prevede l’impegno della multinazionale svedese a consolidare e rafforzare il sito di Solaro e la produzione di lavastoviglie in Italia, un accordo in controtendenza nel nostro Paese, in un settore dal quale altri si disimpegnano.

Tra i punti qualificanti dell’accordo troviamo: occupazione aggiuntiva per un numero oggi fissato in 100 operai e operaie a tempo indeterminato; formazione per riqualificare il personale coinvolto sulle linee e reparto tecnologico; percorso di crescita professionale e inquadramento in relazione con l’ultimo Contratto collettivo nazionale di categoria. Previsti investimenti per oltre 100 milioni.

“La determinazione dei delegati e una qualità contrattuale consolidata negli anni dentro un sistema partecipativo, dopo l’integrativo, portano un altro importante risultato per i lavoratori del Gruppo” dichiarano in una nota Alberto Larghi, coordinatore nazionale del Gruppo Electrolux per la Fiom-Cgil e Gianni Ranzini dela segreteria Fiom-Cgil Milano.

(foto archivio)

22012023