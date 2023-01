x x

UBOLDO – Anche gli ospiti del canile rifugio Una luce fuori dal lager di Uboldo soffrono la nuova ondata di freddo che ha colpito il nord Italia.

Si tratta di un rifugio che ospita circa 70 cani, a cui i volontari devono prestare le cure necessarie ad ogni ora del giorno, ogni giorno, per garantire la loro salute. Il problema, però, è l’assenza di sovvenzioni o finanziamenti pubblici, che porta il rifugio a vivere delle donazioni della cittadinanza, per aiutare gli amici a quattro zampe a trovare una casa e assicurare loro un buono stato di salute.

L’aumento dei prezzi di luce e gas, però, pone il rifugio uboldese, di via Caduti della Liberazione 123, in uno stato di emergenza: “Le difficoltà son molte per portare avanti il rifugio e mantenere i cani – scrivono in un appello i volontari – si è aggiunto il caro energia che ha fatto volate i prezzi alle stelle. Il rifugio scalda i propri cani con 3 stufe industriali a pellet. Siamo nei boschi e la notte le temperature scendono notevolmente.”

“Ad agosto avevamo fatto una notevole scorta di bancali – continuano – ma purtroppo ora abbiamo dovuto comprare quattro bancali per un totale di euro 3200. A questo si sono aggiunte le emergenze veterinarie per le cure mediche di alcuni cani ospiti. Proprio l’altro giorno ci è arrivata la 3 fattura di 1200 euro.”

Da qui l’appello, che chiede disperatamente donazioni da parte della cittadinanza: “Da soli non ce la possiamo fare: abbiamo e sopperiamo sempre a molte spese, ma a breve dobbiamo comprare altri 2 bancali di pellet. Aiutaci a non lasciare al freddo i nostri cani e a pagare loro le cure veterinarie. Ogni piccola donazione, ogni piccolo gesto d’amore e affetto per i nostri cani è fondamentale.”

Chiunque volesse fare una donazione, può intestare un bonifico a Associazione Una Luce fuori dal Lager con IBAN : IT 16 V 08374 33260 0000 12450547. E possibile fare una donazione anche attraverso l’account paypal dell’associazione.

