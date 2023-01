x x

CARONNO PERTUSELLA – Mobilitazione dei soccorsi oggi in tarda mattina a Caronno Pertusella: in via 5 giornate all’altezza della intersezione con via 4 novembre sono accorsi carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco oltre all’ambulanza, per un anziano chiuso in casa e che non rispondeva al campanello. Si pensava potesse stare male.

L’allarme era stato lanciato poco prima dai parenti del pensionato, che già da qualche giorno non riuscivano a contattarlo e che era dunque particolarmente preoccupati: i soccorritori sono presto riusciti ad entrare nell’alloggio. L’anziano era effettivamente in casa, e sono stati avviati accertamenti sulle sue condizioni di salute.

(foto archivio: un precedente intervento dei vigili del fuoco a Caronno Pertusella)

