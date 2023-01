x x

CISLAGO – Chi ha preso il tubo e la manichetta dell’idrante anti-incendio? Fra il furto ed il vandalismo, difficile stabilirlo, l’episodio avvenuto qualche giorno fa nel posteggio del nuovo centro sportivo di Cislago, in viale dello Sport. Qualche ha aperto uno dei box dell’idrante stradale ed ha portato via quel che c’era dentro.

Sui social è apparsa anche una foto dell’accaduto (ne pubblichiamo un particolare) e la vicenda sta facendo discutere, per un episodio che ha lasciato molti davvero senza parole. Sono adesso in corso accertamenti su quel che è accaduto e sulle relative responsabilità.

