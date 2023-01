x x

SARONNO – Ieri, domenica 22 gennaio, si è conclusa la “School of life” organizzatakairos da importanti realtà islamiche e cattoliche d’italia. L’evento, durato due giorni, si è tenuto presso gli spazi del centro Islamico di via Grieg a Saronno ed al termine i partecipanti si è recati per una visita alla comunità Kairos.

“Più di trenta giovani, musulmani e cattolici, hanno vissuto insieme tempi e momenti di condivisione, tempi e momenti di confronto, tempi e momenti di preghiera e di riposo – ricordano dal centro islamico – Grati a Dio per questo meraviglioso dono, grati agli ospiti per le loro importanti testimonianze, grati a tutti i volontari del Centro per gli sforzi profusi nel garantire la migliore accoglienza, grati a tutte le associazioni per questo successo e grati ai partecipanti per la preziosa presenza”.

(foto di gruppo per i partecipanti alla School of life, iniziativa che si è tenuta lo scorso fine settimana al centro islamico di Saronno)

