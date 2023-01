x x

SARONNO – Mercoledì 4 gennaio durante l’udienza generale in Vaticano Aula Paolo VI, il saronnese Raffaele Pier Luca Di Francisca consegna al Santo Padre Papa Francesco la tesi di laurea realizzata sul tema della piattaforma di preghiera denominata Click to pray, un progetto dell’opera pontificia e fondazione vaticana Rete Mondiale di Preghiera del Papa (www.popesprayer.va). Questa è la quarta tesi di laurea realizzata e l’ultima in ordine di tempo e l’unica con questo tema secondo le conoscenze dell’ufficio internazionale RMPP del Vaticano.

La tesi di laurea specialistica in Scienze Religiose conseguita presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale intitolata “La piattaforma digitale Click to pray. Descrizione, analisi e prospettive della terza rete sociale del Papa” è stata discussa nel 2020 ma la cerimonia è stata celebrata nel dicembre 2022. Nel 2006 “Architettura dello Spirito. Esperienza tattile dell’arte” realizzata presso l’Accademia di Belle Arti di Catania in collaborazione con la dott.ssa Concetta Maccarone e la Stamperia Regionale Braille della Sicilia, l’Unione Italiana Ciechi e l’Ordine Equestre delle Dame e dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Nel 2008 “Arte e bioetica. Una sfida per il benessere esistenziale” realizzata presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli in collaborazione con la dott.ssa Valentina Raiola, la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sezione San Tommaso, la Galleria Continua di San Gimignano, la Videoteca della GAM di Torino, Care of Milano, Museo delle Papesse di Siena, Museo Pecci di Prato e Prometeogallery di Milano.

Nel 2013 “Ecumenismo: Comunione nella Carità” dalla Prima Lettera di Giovanni presso la Facoltà Teologica di Sicilia – Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Luca” di Catania dove ho parlato degli incontri CRECES di Buenos Aires quando il card. George Bergoglio già nel 2006 diceva ai cristiani di diverse denominazioni che “Lo Spirito Santo ci stringe all’unità come Chiese riconciliate nella diversità”.

Un filo rosso quello tra Di Francisca e Bergoglio che attraversa sia gli studi universitari che gli impegni ecclesiali, infatti Raffaele dal 2015 è animatore della Rete Mondiale di Preghiera del Papa presso il Centro RMPP AdP di Saronno, Coordinatore Diocesano per l’Arcidiocesi di Milano e Delegato al Consiglio Nazionale per la Regione Lombardia.

Di Francisca ha incontrato il Pontefice la seconda volta a distanza di due mesi. La prima volta con l’UMEC-WUCT unione mondiale degli insegnanti cattolici e questa volta con l’Aimc associazione italiana maestri cattolici.