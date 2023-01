x x

SARONNO – L’Itis Riva di Saronno ha vinto il bando della Fondazione Cariplo: successo tutti gloi anni dal 2011 e pure stavolta l’istituto per l’industria e l’artigianato ha ottenuto questo riconoscimento per le proprie attività didattiche e la formazione degli studenti. E in particolare per il “Music & art department” che si dedica a promuovere la cultura musicale e del teatro fra gli alunni.

Con i fondi Cariplo nel prossimo triennio sarà possibile continuare ad acquisire nuove attrezzature didattiche e per portare nella scuola attori e professionisti del settore, per laboratori ed incontri di formazione. E’ in programma una stretta cooperazione con il saronnese teatro civico “Giuditta Pasta”, agli studenti sarà chiesto di recensire gli spettacoli della rassegna “Giovani sguardi” con la possibilità di incontrare gli attori. Mentre gli studenti stessi saranno chiamati ad allestire uno spettacolo, quest’anno con la collaborazione della scuola media “Leonardo da Vinci”.

(foto archivio: l’Itis Riva di via Carso a Saronno)

