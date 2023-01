Minacce in carcere per l’assassino di Carol Maltesi

RESCALDINA – L’assassino, reo confesso, della porno star Carol Maltesi è stato messo in isolamento: Davide Fontana, il 43enne bancario suo vicino di casa a Rescaldina, avrebbe ricevuto minacce di morte da parte di altri detenuti e la direzione del carcere di Busto Arsizio, dove è rinchiuso, ha deciso di spostarlo in isolamento. Potrebbe seguire il trasferimento in un altro penitenziario.

Intanto l’altro giorno c’è stata una udienza in tribunale durante la quale è stato nominato il perito psichiatrico che ha ora tre mesi per presentare le proprie conclusioni.

Il delitto di Carol, ovvero Charlotte Angie (questo il suo pseudonimo da attrice), è avvenuto a gennaio 2022, uccisa nella casa di lei dal vicino di casa – col quale aveva una relazione – e che si è sbarazzato del corpo, dopo averlo congelato, a metà di questo mese, i resti erano stati trovati il il 20 marzo a Borno in Valcamonica. L’assassino aveva nel frattempo utilizzato il telefonino della vittima fingendo di essere lei, rispondendo ai pochissimi messaggi Whatsapp che le erano arrivati ma a quanto pare nessuno l’aveva cercata di persona o telefonicamente.

23012023