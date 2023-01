x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo Lisa Molteni, candidata per la Lista Moratti in provincia di Varese alle prossime elezioni regionali.

“Si apprende da un’interrogazione parlamentare che la giunta Fontana avrebbe intenzione di distruggere 45 ettari di area verde come la brughiera del Gaggio, area fragile e di grande interesse naturalistico, per fare spazio ad una ennesima colata di cemento, come prevede il Masterplan Malpensa2035 imposto e varato dalla giunta Fontana.

Come è possibile che la provincia di Varese possa subire nel più totale silenzio un simile progetto, in opposizione allo stesso Piano Nazionale degli Aeroporti (Pna) dell’Enac?

Non si può essere ambientalisti solo di facciata. Ci deve essere un modo diverso di sviluppare l’aeroporto e le sue infrastrutture, che non può essere desertificare”.

