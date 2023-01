x x

SARONNO – Grande partecipazione e anche un pizzico di amarcord ieri pomeriggio, domenica 22 gennaio, per l’inaugurazione dei nuovi studi di Radiorizzonti in piazza Libertà. La cerimonia è stata realizzata al termine di un lungo intervento di ristrutturazione è in concomitanza con l’imminente festa di S. Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

Primo appuntamento alle 16 in chiesa Prepositurale a Saronno con Enrico Rotondi (giornalista Rai, tra i fondatori della nostra emittente) e monsignor Edoardo Viganò (vicecancelliere della Pontificia accademia delle scienze sociali – settore comunicazione) che dialogheranno attorno al tema della 57^ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali proposto da papa Francesco per il 2023: “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15), per l’affermarsi di una comunicazione non ostile, aperta al dialogo con l’altro”.

Tra i presenti il sindaco Augusto Airoldi, l’assessore Gabriele Musaró, Laura Succi e Ilaria Pagani e i consiglieri Mattia Cattaneo, Francesco Licata, Mauro Rotondi, Luca Amadio con il prevosto monsignor Claudio Galimberti e l’ex prevosto don Angelo Centemeri e tanti speaker di Radiorizzonti. Tanti i temi affrontati nell’incontro dalle modalità con cui coinvolgere e informare i giovani, al ruolo del giornalista cattolico senza dimenticare agli strumenti di comunicazione vecchi e nuovi per la comunicazione della fede e della comunità.

Terminato l’incontro la benedizione e il taglio del nastro negli studi rinnovati. L’evento si è concluso con un momento conviviale.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

