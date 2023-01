x x

SARONNO – Tempi “biblici” per il rinnovo della carta di identità al Comune di Saronno: per i saronnesi può rivelarsi come una vera odissea. Intanto, per prenotarsi – a differenza che in altre località (esempio, Busto Arsizio ma ce ne sono tante altre) che offrono comunque un servizio informazioni e di aiuto alla prenotazione in ambito locale – bisogna fare riferimento al portale del Ministero degli Interni, non così semplice da utilizzare soprattutto per chi non ha particolare famigliarità con l’informatica. Ma anche superato questo ostacolo, la delusione è dietro l’angolo: ieri il primo posto disponibile era a… maggio, con una attesa di oltre tre mesi! Mentre ad inizio del mese si veniva comunque “rimbalzati” a marzo, quando direttamente non usciva la scritta che non c’era nessun posto disponibile e di provare a prenotare in altri Comuni della zona. C’è chi la fatto, per ricevere il giorno dopo comunicazione che la prenotazione era cancellata, e di riprovare.

Insomma, per i saronnesi che devono rinnovare la carta d’identità il suggerimento non può essere che di muoversi con largo anticipo, con l’auspicio che il Comune potenzi questo servizio, peraltro indispensabile per i cittadini.

23012023