x x

SARONNO – “Passati abbondantemente i 20 giorni previsti dalla legge per lo svolgimento della riunione richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, ho scritto al Prefetto di Varese per segnalare la mancata convocazione del consiglio comunale aperto sul tema della viabilità di via Emanuella”

Inizia così la nota del capogruppo della Lega Raffaele Fagioli in merito al consiglio comunale aperto chiesto dopo l’arrivo del senso unico di via Emanuella.

Numerose sentenze dei Tar e pareri del Ministero degli Interni, anche recentissimi, stabiliscono che il Presidente non può in alcun modo valutare l’argomento proposto ed ha l’obbligo di convocare il consiglio come previsto dall’art.39 del Tuel, pena l’intervento prefettizio per sanare la mancanza. Solo il consiglio comunale sovrano potrà esprimersi in merito all’opportunità di discutere l’argomento in oggetto.

Il presidente Gilli, in una nota indirizzata ai consiglieri della Lega, annuncia la “decadenza per venir meno dell’oggetto” della richiesta di convocazione del consiglio adducendo come motivazione il temporaneo ripristino dei sensi di marcia in via Emanuella. A nostro parere contravvenendo alla legge, alle sentenze ed ai pareri del Ministero: restiamo in attesa della risposta del Prefetto di Varese.

E non manca una chiosa politica: “A prescindere dall’esito della disputa sotto il profilo legale, emerge chiara la considerazione politica che evidenzia ancora una volta come l’amministrazione Airoldi-Gilli-Calderazzo si dimostra poco trasparente, arroccata a difesa del potere fine a sé stesso, preoccupata più dei sondaggi che dei reali interessi dei cittadini“.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione