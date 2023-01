x x

TRADATE – I carabinieri della tenenza di Tradate hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzione penale della procura della Repubblica di Varese nei confronti di un 28enne tradatese, dovendo espiare la pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione a seguito della condanna per una rapina commessa a Lonate Ceppino.

I fatti risalgono al maggio del 2013 quando un uomo travisato fece irruzione all’interno di un esercizio commerciale, minacciando il titolare e facendosi consegnare l’incasso della giornata per poi darsi alla fuga.

Le attività di indagine svolte, immediatamente dopo aver raccolto la denuncia da parte della vittima, consentirono quindi di risalire all’identità dell’autore.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Varese come disposto dall’autorità giudiziaria.

