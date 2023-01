x x

SARONNO – Nella domenica calcistica, pareggia la Caronnese e continua la striscia di vittorie dell’Fbc Saronno.

Pareggia la Caronnese ma dopo la vittoria del Sona si trova ultima in classifica.

In Promozione vittoria dell’Fbc Saronno contr l’ultima in classifica per 2-4.

L’Esperia Lomazzo vince 4-1 contro la Solese.

Sconfitta per l’Universal Solaro contro la Besnatese.

In Prima Categoria vince il Ceriano in rimonta sul Rovellasca.

Torna alla vittoria l’Sc United.

In seconda categoria tris della Pro Juventute sulla Solbiatese

Il Cistellum vince sul campo del Lonate Pozzolo.

In terza categoria il Misinto viene sconfitto dalla Rovellese.

