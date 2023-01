x x

COGLIATE – Alle porte di Cogliate un campo pieno di aironi: questo l’avvistamento compiute da diversi cittadini, se ne parla anche sui social dove è comparsa l’immagine dei tanti esemplari su un terreno agricolo alle porte del paese. Si tratterebbe di “aironi guardabuoi”, specie protetta ed anzi utile per l’agricoltura: in questo frangente erano a caccia di vermi. Solitamente in questa stagione migrano a latitudini più basse, ma evidentemente questo inverno con temperature (sino ai giorni scorsi) così miti li ha invitati a restare.

E’ una specie piuttosto comune in Asia, Africa ed Europa meridionale anche se in Italia si registra una loro presenza regolare e documentata solo dagli anni ottanta.

(foto: particolare di una immagine comparsa sui social, relativa all’avvistamento di aironi alle porte di Cogliate)

