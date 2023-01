x x

SARONNO – Nei giorni scorsi sono state diffuse le ultime elaborazioni di Regione Lombardia riguardo all’andatamento della pandemia da coronavirus sul territorio. In calo i numeri dei nuovi contagi da coronavirus in tutta la zona. Ecco dunque l’ultimo aggiornamento reso disponibile da Regione Lombardia, al 19 gennaio (fra parentesi il dato alla settimana precedente, ed alla precedente ancora):

Varesotto

Saronno: 15.664 (+23; settimana prima 32);

Tradate: 7.693 (+14; 23);

Caronno Pertusella: 8.545 (+20; 18);

Origgio: 3.800 (+8; 7);

Varese: 32.526 (+39; 50);

Gornate Olona 1.021 (+0; 7).

Vedano Olona 3.429 (+4; 9)

Comasco:

Lomazzo: 4.272 (+10; 6).

Groane e Brianza:

Cesano Maderno: 16.558 (+19; 26);

Limbiate: 14.707 (+22; 26);

Lazzate: 3.437 (+5; 9);

Monza: 51.009 (+183; 110);

Desio: 17.693 (+29; 37).

Questi i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 19 gennaio 2023. Numeri ancora in calo ma altri cento morti.

Ricoverati in terapia intensiva: 25 (-2 rispetto alla scorsa settimana);

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 442 (-254);

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.142 (+102, erano stati 118 la scorsa settimana);

– Dimessi guariti: 4.031.612 (+9.151, erano stati 18.163 la scorsa settimana);

– Tamponi totali: 44.616.932 (+98.958, erano stati 110.218 la scorsa settimana);

– Casi totali positivi: 4.091.101 (+6.099, erano stati 9.246 la scorsa settimana).

Fra Varese, Como e Monza Brianza si sono registrati 232 nuovi casi positivi al coronavirus.

Milano: 285 di cui 130 a Milano città (la scorsa setimana rispettivamente 338 e 130);

Bergamo: 68 (101);

Brescia: 121 (123);

Como: 64 (69);

Cremona: 39 (44);

Lecco: 35 (36);

Lodi: 20 (25);

Mantova: 38 (68);

Monza e Brianza: 85 (90);

Pavia: 55 (60);

Sondrio: 18 (31);

Varese: 83 (101).

24012023