SARONNO – Doveva essere una serata romantica, solleticata dalla fantasia di una donna tenebrosa conosciuta in una chat di incontri, e invece si è rivelato un incubo per un 40enne.

Mattinata movimentata alla Cascina Colombara dove una saronnese 50enne è rimasta chiusa fuori dal cancello di casa. Senza chiavi e senza possibilità di rientrare, visto che all’interno dell’abitazione, non c’era nessuno per aprirlo. Così con l’aiuto di un vicino ha contattato il comando di piazza Repubblica della polizia locale.

Caronno Pertusella: vigili del fuoco e carabinieri per anziano chiuso in casa.

Frutto di un lavoro di coprogettazione tra diverse realtà del territorio durato oltre un anno, darà lavoro a persone con disabilità e si proporrà come luogo di inclusione e sviluppo sociale a beneficio dell’intera comunità. Il valore di un contesto storico come struttura portante per la costruzione del futuro. Dopo gli ultimi interventi a cavallo delle festività di fine anno, ha aperto nei giorni scorsi i battenti “BarAcca”, il bar sociale realizzato all’interno del Polo di Comunità ex Regina Elena di Solaro.

