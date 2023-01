x x

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO / LOMAZZO – La scorsa notte alle 23 intervento dell’auto-infermieristica e dell’ambulanza della Croce azzurra caronnese in una ditta di via Ferraris a Caronno Pertusella per il malore di un addetto, un uomo di 55 anni. E’ stato ricoverato in ospedale, al momento dell’arrivo in pronto soccorso non è apparso in pericolo di vita.

Malore in corso della Vittoria a Caronno Pertusella dove l’altra notte alle 2.15 è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Misinto per soccorrere un uomo di 35 anni che si era sentito male. Gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno, comunque in condizioni non gravi.

A Saronno ieri alle 12 non è passato inosservato l’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa che ha attraversato piazza Libertà per raggiungere per soccorrere una donna di 40 anni per una caduta accidentale nella limitrofa piazza La Malfa. E’ stata medicata di comunque non gravi lesioni all’ospedale cittadino.

A Lomazzo ieri alle 10.50 in via del Rampanone è stato investito un pedone, una donna di 66 anni. Soccorsa dai carabinieri e dall’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, è stata poi medicata di non gravi lesioni all’ospedale di Saronno.

