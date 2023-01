x x

SARONNO – Multa sul tergicristallo e decurtazione di 4 punti patente. E’ quello che si è ritrovato ieri mattina prima delle 11 l’automobilista che ha utilizzato senza autorizzazione il posto riservato ai disabili.

E’ successo in via Luini nella zona del Retrostazione. Da sempre in città è particolarmente alta l’attenzione a garantire i posti disabili siano utilizzati solo da chi ne ha il diritto. Non solo la polizia locale interviene spesso per sanzionare chi li usa in modo improprio ma sono numerose anche le segnalazioni che arrivano dai cittadini e dagli automobilisti che sollecitano accertamenti e controlli. Proprio come è successo ieri mattina quando dal Retrostazione è arrivata la segnalazione.

La pattuglia arrivata sul posto ha accertato che l’auto in sosta non aveva nessuna autorizzazione e così è stata applicata la nuova normativa entrata in vigore il primo gennaio 2022. Prevede che l’utilizzo dei posti riservati ai disabili senza averne diritto sia sanzionabile con una multa da 165 a 660 euro, a cui si aggiunge la decurtazione di quattro punti dalla patente (prima erano due).

