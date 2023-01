x x



SOLARO-SARONNO – In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano Martire, patrono della polizia locale, l’Amministrazione comunale di Solaro, attraverso le parole dell’assessore delegato Christian Talpo, all’inizio della seduta di consiglio comunale di venerdì 20 gennaio ha voluto ringraziare le forze dell’ordine del territorio ed in particolare gli agenti del comando solarese, il messo comunale e le dipendenti amministrative che collaborano alle funzioni del servizio.

Nel suo intervento l’assessore, che nel pomeriggio aveva risposto con una delegazione all’invito della Città di Saronno a partecipare alla Santa Messa dedicata a San Sebastiano, ha voluto omaggiare il lavoro quotidiano degli agenti per il territorio e per i cittadini solaresi, un lavoro instancabile che svaria dalle operazioni di sicurezza al supporto amministrativo, passando per le piccole operazioni giornaliere di assistenza alla comunità. Riportiamo integrale l’intervento dell’assessore Christian Talpo durante l’ultimo consiglio comunale:

“Anche la polizia locale ha un santo patrono, si tratta di San Sebastiano martire, comandante dei pretoriani vissuto attorno al 300 d.c. e martirizzato durante l’epoca dell’imperatore Diocleziano. Nominato custode di tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia sono chiamati “vigili urbani”, le celebrazioni ricorrono proprio oggi, venerdì 20 gennaio, giorno in cui è stato convocato questo consiglio comunale. E per questo, in qualità di assessore delegato, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ma soprattutto in quanto cittadino solarese, voglio dedicare un pensiero ed un ringraziamento a coloro che sono i nostri custodi, i nostri patroni e protettori: gli agenti del nostro comando di polizia locale.

Intendo citarli tutti questa sera, perché attraverso i loro nomi si sappia quanto sono importanti per noi cittadini di Solaro. Voglio ringraziare Enrico, Stefano, Christian, Nicola, Dario, Salvatore, Enrico, Roberto e anche la nostra super impiegata, Monica, il messo comunale Marco e l’istruttrice amministrativa del Suap Gloria, per tutto il lavoro che con grande professionalità svolgono per i cittadini, per l’impegno per migliorare la nostra sicurezza, per l’impegno che ci mettono nei servizi alle scuole, per l’impegno che dimostrano ogni giorno nell’ascoltare le necessità dei solaresi.



Siamo appena usciti da una fase molto delicata delle nostre vite, con una pandemia che ha messo in evidenza una volta di più quanto sia fondamentale il ruolo in prima linea di chi ci protegge e ci aiuta nel momento del bisogno. I nostri vigili non si sono mai tirati indietro e siamo sicuri che anche per il futuro la loro presenza sarà sempre e per sempre significativa e rassicurante. Un grazie ai nostri custodi, gli agenti della

polizia locale di Solaro”.

