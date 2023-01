x x

SARONNO – Nel 2022 gli incidenti stradali a Saronno sono aumentati. Un incremento registrato dai dati della polizia locale del comando di piazza Repubblica.

Negli ultimi 12 mesi i sinistri rilevati dai vigili sono stati 220 rispetto ai 203 dell’anno precedente. Come avvenuto anche in passato l’arteria in cui si sono registrati più incidenti, anche per il grande traffico, l’importanza e lunghezza, è stata via Varese dove si sono registrati 31 scontri. Segue viale Lombardia (14)

e via Volonterio e viale Europa (13).

Tra le intersezioni quelle più pericolose sono essenzialmente tre quella tra via Parma e via Varese alla cui rotonda si sono verificati 5 sinistri, quella tra via San Francesco e via Prealpi con 4 scontri e quella tra via Grieg e viale Lombardia con 4 scontri.

E gli investimenti? Sono stati 10 i pedoni vittime di incidenti stradali nel 2022 a Saronno.

Insomma malgrado il netto calo rispetto al passato il numero degli incidenti stradali è tornato a crescere dopo il rallentamento registrato durante la pandemia. Confermato il trend registrato in passato e confermato dalla Prefettura nell’incontro del novembre scorso quando si è sottolineato come la maggior parte dei sinistri saronnesi avvenga sulle arterie ad alto scorrimento.

