SARONNO – Gli abbattimenti erano stati realizzati a metà ottobre ed avevano suscitato un grande clamore. Ora sono state piantumate le nuove piante che le hanno sostituite. E’ quanto successo in via Cattaneo alle porte del quartiere sportivo a Saronno.

“Sono stati piantumati in via Cattaneo – spiega in una nota l’Amministrazione comunale – di fronte alla recinzione del centro sportivo comunale, diversi liriodendri, alberi della famiglia delle magnolie che abbelliranno l’aiuola accanto al marciapiede dove, un paio di mesi fa, l’Amministrazione saronnese era stata costretta a rimuovere le vecchie alberature malate. La pianta scelta risulta di maggiore resistenza e altrettanto fiorita: prosegue l’azione di riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino avviato nel 2022“.

Come detto l’intervento è stato realizzato nell’ambito del piano per il verde che prevede l’abbattimento di 98 alberi in città e la sostituzione con oltre un centinaio di essenze di nuova piantumazione. Come avvenuto in piazzetta Portici dove i pruni, alcuni malati, sono stati sostituiti dai ligustri.

