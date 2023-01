x x

SARONNO – Domenica 5 febbraio, alle 16, nella sede di Casa di Marta, in via Petrarca 1, si terrà un evento di presentazione circa la figura di San Giuseppe Moscati: medico napoletano, vissuto tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’associazione “La Bussola”, organizzatrice dell’evento:

La medicina e la figura del medico si trovano, da quasi tre anni, protagoniste della scena sociale e politica, in un momento in cui questa antica arte (giacché la medicina non è solo professione, ma in primo luogo l’arte del prendersi cura) è coinvolta in un progetto di Grande Reset. Che cosa significa assistere, curare? Oggi fare il medico può ancora essere una “vocazione”? Nel rapporto di cura c’è spazio per una “passione per l’uomo”?

Possibili risposte possono essere trovate riproponendo una figura esemplare di medico, che spese la sua intera vita dedicandosi alla cura dei malati.

Nel corso della storia abbiamo avuto tante figure di santi medici, ma Giuseppe Moscati – che visse a Napoli a cavallo tra il XIX e il XX secolo – è forse la più attuale. Nella sua totale dedizione alla carità e nella sua altissima professionalità Giuseppe Moscati incarna il modello di medico da cui ognuno vorrebbe essere assistito: competente, premuroso, attento, sollecito, e straordinariamente bravo nel fare diagnosi e scegliere le terapie giuste.

Giuseppe Moscati è stato anche un uomo di grande fede: per tutte queste ragioni è stato prima beatificato da Paolo VI nel 1975 e poi proclamato santo da Giovanni Paolo II nel 1987.

Per conoscere meglio questo uomo sempre orientato a Dio e al bene supremo dell’uomo Il Circolo della Bussola ti invita all’incontro “Giuseppe Moscati: il santo medico”: di lui ci parlerà Paolo Gulisano, medico e saggista, autore di un recente libro su Moscati. Inoltre, ascolteremo la toccante testimonianza di Gianmario Bianchi, Presidente della sottosezione Unitalsi di Saronno, da anni devoto al santo.

