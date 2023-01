x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata dalle responsabili di due asili nidi di Saronno rivolta all’Amministrazione comunale.

Ancora una volta siamo costrette a scrivere su ilSaronno per far arrivare la nostra”voce” al Comune di Saronno e nello specifico all’ufficio di Piano, al signor Sindaco e al dottor Martelli.

Come precedentemente arriviamo a questa azione dopo innumerevoli mail e pec alle quali non abbiamo mai avuto una risposta.

Lo scoirso 3 gennaio è uscito un articolo su ilSaronno il cui titolo era: “Saronno, fondi regionali per l’infanzia 212 mila euro per le strutture cittadine”

Scorrendo l’articolo si parla anche dei nidi privati Saronnesi : “I nidi e micronidi privati, che svolgono un ruolo fondamentale sul territorio comunale per l’aumento dell’offerto di servizi rivolti alla prima infanzia, riceveranno circa 80mila euro complessivi.”

Siamo felici e soddisfatte che ci venga dato quanto ci spetta ma venirlo a sapere tramite i giornali è assurdo, già, nessuna delle strutture private ha ricevuto una lettera o una mail o una pec lo abbiamo letto in un articolo e poi resta la fatidica domanda quando riceveremo i fondi?

Dopo questo articolo i nidi privati hanno inviato una pec al Comune per avere informazioni in merito a quanto spettasse alle singole strutture private e la data di erogazione di tale cifra.

Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Facciamo presente alle autorità comunali che le nostre colleghe degli altri comuni lombardi hanno ricevuto il riparto 2021 tra aprile e luglio 2022 e che sono già state contattate dalle loro Amministrazioni comunali per informarle sulle condizioni del riparto 2022.

Tutto ciò fa riflettere molto.

Prima di tutto dobbiamo sempre arrivare e rendere pubbliche le nostre richieste nella speranza che qualcuno risponda sempre attraverso il web. Abbiamo richiesto incontri, colloqui ma purtroppo è abitudine non rispondere alla email, alle pec e al telefono. Chiediamo pubblicamente che ci venga data una risposta certa su quanto e quando verrà erogato ciò che ci spetta.

Forse , viste le prossime votazioni regionali, possiamo sperare in una risposta celere e positiva, perché la Regione eroga i fondi ai comuni ma a questo punto ci chiediamo chi controlla che i comuni facciano la loro parte sui servizi privati che erogano un grosso servizio sul territorio?

Grazie come sempre a chi ci legge e ci sostiene

Le coordinatrici

Asilo piccoli Lords e Asilo nido Biricoccolo

