SARONNO – Per chi non si è ancora vaccinato o che deve fare un richiamo, oggi è aperto l’hub vaccinale saronnese di via Parini.

“Al nostro hub abbiamo superato le 176 mila vaccinazioni, è aperto questo pomeriggio dalle 14 alle 18 e poi sabato dalle 9 alle 12 anche se gran parte saronnesi sono vaccinati. Per prenotarsi, si può come sempre fare riferimento al sito regionale” ha riepilogato il sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni di Radiorizzonti. Lo stesso Airoldi ha invitato i saronnesi comunque ad una certa prudenza: “Resta il consiglio per l’uso della mascherina per le persone fragili o in loro presenza, soprattutto in luoghi chiusi!”.

(foto archivio: l’hub vaccinale di via Parini a Saronno)

24012023