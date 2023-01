x x

CISLAGO – Al volante della sua auto è andata a sbattere contro alcuni jersey in plastica posizionati in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex Varesina a Cislago e poi si è allontanata: erano le 4 di notte di sabato 21 gennaio ma il giorno seguente avrebbe dovuto contattare la polizia locale per riferire dell’accaduto. Visto che non l’ha fatto l’automobilista, una ragazza di Saronno, è stata adesso multata dalla vigilanza urbana cislaghese, che l’ha ora identificata, anche tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

A carico della giovane anche le spese per porre rimedio ai danni (che sono comunque apparsi di scarsa entità) che ha involontariamente causato col proprio veicolo.

