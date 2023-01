x x

SARONNO – “Nelle rsa saronnesi nessun nuovo caso di positività al coronavirus, sono tutte covid free, sia per quanto concerne gli operatori che gli ospiti”. A dare la buona notizia il sindaco saronnese Augusto Airoldi parlando ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di piazza Libertà.

A Saronno operano tre rsa: la Focris di Don Volpi, la Gianetti di via Larga e la Sant’Agnese di via Frua.

Questi i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 19 gennaio 2023, ultimo aggiornamento fornito da Regione Lombardia. Numeri ancora in calo ma altri cento morti.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto: la casa di riposo sovracomunale Focris di via Don Volpi)

25012023