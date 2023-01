x x

SARONNO – Comunicato congiunto del centrodestra, a Saronno all’opposizione e che fa sapere che non garantiranno nessun appoggio “esterno” alla coalizione civici-Pd che dopo l’uscita del consigliere Giuseppe Calderazzo, ora indipendente, potrebbe non avere più la maggioranza.

Le segreterie e i capigruppo di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Lombarda di Saronno si sono trovati per discutere la situazione del Comune.

Riteniamo che gli attuali amministratori di centro sinistra debbano dimostrare responsabilità verso la città e lasciarci tornare al voto. La città ha bisogno di investimenti. Bisogna fare in fretta per presentare progetti per ricevere i soldi del Pnrr ed alla città serve un’amministrazione decisa e concludente.

La città ha bisogno di essere amministrata in modo chiaro ed attualmente ciò risulta impossibile a causa delle troppe voci che vogliono avere parte in causa.

Chi chiede aiuto e collaborazione pensando che qualche consigliere di minoranza possa astenersi o non presentarsi dovrebbe invece dimostrare la propria responsabilità staccando la spina e facendo smettere questa sofferenza per la città. Nessun appoggio esterno da parte di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Lombarda sarà dato a questa amministrazione a cominciare dal voto sul bilancio. Non contribuiamo a prolungare l’agonia di questa amministrazione. Noi siamo pronti a tornare ad amministrare la città in modo chiaro e deciso.

Giampiero Guaglianone, Fratelli d’Italia

Maria Assunta Miglino, Forza Italia

Angelo Veronesi, Lega Lombarda

