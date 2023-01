x x

SARONNO – Si è spenta la benemerita Tina De Micheli volto dello storico panificio de Castan.

Lo spavento non è mancato ma non sono state gravi le conseguenze per un uomo di 56 anni che ieri in via Legnanino, l’area è quella del retrostazione dove si trova il capolinea dei pullman extra-urbani, che è stato aggredito da un cane. L’animale era al guinzaglio della proprietaria che d’altra parte non è riuscita a trattenerlo: ha morso il cinquantaseienne, che era anche lui a piedi.

Ex Novartis, il Comitato: “L’arrivo di un polo logistico non è solo un problema di viabilità ma anche di salute”.

Gli abbattimenti erano stati realizzati a metà ottobre ed avevano suscitato un grande clamore. Ora sono state piantumate le nuove piante che le hanno sostituite. E’ quanto successo in via Cattaneo alle porte del quartiere sportivo a Saronno.

