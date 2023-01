x x

SARONNO – Secondo recenti dati emanati dal Ministero della Salute, in Italia più di due coppie su dieci hanno problemi di fertilità. Diversi fattori hanno indotto tale aumento: lo stile di vita inadeguato (fumo, alcol, disturbi dell’alimentazione), l’incremento della diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, l’esposizione a tossici ambientali, la ricerca della gravidanza in età avanzata, la riduzione nella frequenza dei rapporti sessuali.

Questo ha portato ad una crescita significativa del numero delle coppie che intraprende un percorso diagnostico-terapeutico presso i centri di procreazione medicalmente assistita (Pma).

Il Gruppo Meditel ha deciso di offrire al territorio un Centro di PMA di I livello, diretto da Eleonora Zaffaroni, alla Clinica Polispecialistica di Saronno.

Il Centro Pma del Gruppo Meditel propone l’opportunità di attivare un percorso di consulenza clinica, dove poter fugare dubbi e incertezze ed avere tutte le informazioni necessarie, prima di procedere agli accertamenti ed interventi di fecondazione medicalmente assistita in caso di infertilità.

L’intero iter diagnostico viene svolto direttamente in sede senza necessità di spostamenti. Una volta accertata la diagnosi di infertilità e le relative cause, la coppia potrà accedere alla tecnica Pma di I livello, l’inseminazione intrauterina omologa (Iui), che si svolge a livello ambulatoriale.

L’equipe del Centro Pma è formata da Specialisti esperti in fisiopatologia della riproduzione umana e in tecniche e percorsi di riproduzione assistita: Eleonora Zaffaroni, Ginecologa esperta in infertilità di coppia e Responsabile medico del Centro PMA; Federica Paternostro, Biologa e Responsabile del Laboratorio di Seminologia; Simona Cantaluppi, Ginecologa; Valeria Mantegazza, Ginecologa; Valeria Uboldi, Ginecologa Responsabile dell’area Spazio Donna del Gruppo Meditel; Fabrizio Castiglioni, Andrologo Urologo; Emanuele Compri, Endocrinologo; Pierangela Castorina, Genetista; Paola Caspani, Dietologa; Alessandra Gianni, Psicologa si occupa di sostegno alle coppie durante tutto il percorso di PMA; Marta Puppi, Ostetrica.

Per offrire una continuità assistenziale alle coppie candidate al percorso Pma di II e III livello, Meditel ha attivato una collaborazione diretta con il Centro Pma Biogenesi, degli Istituti Clinici Zucchi di Monza.

Per approfondire i trattamenti, i percorsi offerti, gli esami diagnostici e conoscere l’equipe del Centro PMA di Meditel, accedere alla sezione https://www.meditel-group.it/servizi/centro-di-procreazione-medicalmente-assistita/

Per contattare direttamente il Centro PMA, scrivere a [email protected]