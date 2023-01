x x

VARESE – Oggi alle 18.30 a Lavena Ponte Tresa in via Grumello per cause da accertarsi un quadro elettrico del sistema idrico comunale è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. In loco sono presenti i tecnici responsabili della ditta idrica locale per le operazioni di ripristino.

Ancora da quantificare l’entità del danno mentre sono da chiarire le cause dell’accaduto.

(foto: vigili del fuoco al lavoro in via Grumello a Lavena Ponte Tresa nell’alto varesotto per l’incendi che ha interessato un quadro elettrico del sistema idrico comunale)

