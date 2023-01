x x

SARONNO – “In questi ultimi mesi i tecnici del Comune hanno realizzato sopralluoghi e rilievi tecnici nelle zone della città interessate da interventi di vario tipo effettuati da operatori terzi per fibra, acqua, gas che hanno portato alla rimozione di parte del manto di copertura di strade, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi. Le verifiche hanno rilevato diverse difformità nell’esecuzione dei ripristini sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche, tanto da convincere l’Amministrazione ad inviare singole diffide alle ditte appaltanti, al fine di ottenere un ripristino adeguato, sia dal punto di vista della sicurezza, che del decoro cittadino”. Lo fanno sapere, in una nota, i responsabili dell’ente locale.

Le vie interessate

Queste le strade oggetto delle richieste di corretto ripristino: via Roma, via Bergamo, via Marconi, via Stampa Soncino, via Veneto e via Antici, via XXV Aprile, via Marconi, via Manzoni, via Reina, via Bainsizza, via Don Monza, via Doberdò, via Manetti, via Monte Grappa, via Montesanto, via Baracca, via Togliatti, via Frua, via Gramsci, via Stoppani, via Balestrini, via Carugati, via Visconti, via Guaragna, via Parini, via Miola e via Colombo.

“Ci auguriamo che le aziende coinvolte provvedano ai ripristini in maniera tempestiva, fatte salve le problematiche organizzative e meteo” dicono dal Municipio.

25012023