LOMAZZO – Sabato 28 gennaio alle 21 nella sala polifunzionale di via Galileo Galilei all’angolo Via Cadorna di Turate, si svolgerà il primo appuntamento del 2023 della rassegna teatrale “Prospettive”, dedicata principalmente agli adulti. Per l’apertura della rassegna è previsto un evento speciale di intrattenimento musicale e di richiamo ai temi di solidarietà, integrazione e amorevole convivenza fra i popoli. “La Piccola Orchestra dei Popoli” presenterà un viaggio musicale per il mondo, attraverso brani originali e tradizionali che uniscono ritmi sudamericani e melodie indiane con armonie mediterranee e sonorità balcaniche.

Seguirà poi la testimonianza diretta di Ibrahima Lo, autore del libro-diario “Pane e acqua”, in cui racconta la sua Odissea dal Senegal all’Italia, durata sei mesi e tristemente contraddistinta da battaglie disperate.

(foto: la Piccola orchestra dei popoli)

25012023