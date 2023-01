x x

VARESE – Oggi alle 16 a Varese in via Gasparotto si è verificato un principio di incendio in un supermercato della catena Esselunga.

Supermercato temporaneamente evacuato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un carro per la protezione delle vie respiratorie. I vigili del fuoco hanno spento il principio di incendio e messo in sicurezza l’area. Il punto vendita è stato temporaneamente evacuato per permettere le operazioni. Sul posto un funzionario tecnico dei vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti o particolari criticità.

(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco di Varese, con due mezzi, alla Esselunga di via Gasparotto nel capoluogo provinciale)

26012023