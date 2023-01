x x

SARONNO – Lo scorso sabato 21 gennaio Avis Saronno ha premiato i migliori presepi che hanno partecipato alla ventidueisma edizione della mostra-concorso dei presepi, che ha avuto luogo dal 26 dicembre all’8 gennaio scorso in villa Gianetti.

A vincere il primo premio per la sezione “ragazzi-scuole-associazioni” è stato il collegio Arcivescovile di Saronno, mentre di provenienza uboldese il secondo premio destinato a Petrarca Riccardo; il terzo premio della sezione è assegnato alla Cls comunità alloggio saronnese.

La classifica adulti vede primeggiare un gruppo di saronnesi: Sara Della Maddalena, Daniela Mandelli, Claudia Mantegazza, Francesca Schierano; il secondo posto occupato dal solarese Bruno Carobbi, mentre il caronnese Benito Zatti si aggiudica il terzo posto.

La cerimonia di premiazione è avvenuta in presenza di don Claudio Galimberti, prevosto di Saronno, che ha celebrato l’evento ricordandone l’importanza simbolica religiosa: ” Presepe è una nascita attorno a cui si esprime una grande creatività – ha sottolineato – In famiglia per i bambini è gioia spostare le statuine: il presepe è qualcosa di vivo, che rappresenta ciascuno di noi. È la vita che si mette dentro nel presepe, pensando alla nascita di Gesù.”

Non è mancata nemmeno la partecipazione del sindaco Augusto Airoldi, che ha ricordato come il gesto del dono di sangue spesso passa inosservato e ci si accorge solo nel bisogno dell’importanza dei donatori e dell’Avis, associazione benemerita comunale.

Rivolte ai giovani, invece, le parole di Paola Cozzi, vicepresidente di Avis provincia di Varese: “Grazie per l’impegno e per questa meravigliosa iniziativa: fa piacere vedere tanti ragazzi pronti a partecipare ad un evento che Avis mette in campo per essere vicina al territorio”.

