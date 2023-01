x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’azienda saronnese Metalgalvano che fa il punto della situazione dell’attività aziendale.

Metalgalvano Plastics Finishing, è un’azienda appartenente al settore metalmeccanico che opera a Saronno dal 1948.

Dopo anni di rilevanti forniture per clienti quali Philips nel settore dell’elettronica e poi L’Oréal nella cosmetica, l’impresa è oggi player di riconosciuta importanza nel mercato automotive europeo.

Fornitore diretto dei più noti clienti del settore auto, fra cui il gruppo Stellantis (Maserati, Jeep, Alfa Romeo), Audi e Lamborghini, l’azienda produce vari componenti estetici interni ed esterni, partendo dalla costruzione dello stampo per arrivare – attraverso i processi di stampaggio, verniciatura, assiemaggio – alla consegna diretta dei manufatti ai clienti.

Nonostante il periodo congiunturale sfavorevole che ha toccato fortemente il settore automotive, negli ultimi 3 anni Metalgalvano ha dato corso ad assunzioni pari al 50% dell’attuale forza lavoro. A tutt’oggi l’azienda è alla ricerca di nuove risorse da aggregare nei reparti organizzativi e produttivi. (Eventuali candidature possono essere presentate tramite apposito form sul sito: https://metalgalvano.it/lavora-con-noi/).

Sono stati realizzati e sono ancora in via di realizzazione importanti investimenti negli impianti produttivi. Contando su un trend di sviluppo favorevole atteso, Metalgalvano si sta adoperando per l’implementazione di un premio di produzione rivolto all’organico dell’azienda.

