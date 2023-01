x x

SOLARO – Durante le festività natalizie, nelle scuole di Solaro, l’Amministrazione Comunale e Sodexo, azienda di gestione del servizio di refezione scolastica si sono adoperati per rinnovare gli ambienti delle mense.

I lavori hanno interessato i refettori dei plessi Don Milani e Maria Mascherpa mentre nel plesso Regina Elena i lavori sono stati eseguiti durante l’estate scorsa. All’interno delle migliorie proposte dalla ditta vincitrice dell’appalto di servizio di refezione si è trasformata la mensa esistente, attraverso l’utilizzo di colori vivaci ed immagini divertenti, in un ambiente più allegro ma anche istruttivo, i disegni alle pareti offrono spunti di informazione alimentare e di corretto comportamento.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale si è confermato nel rendere gli ambienti più accoglienti e visivamente attraenti; insegnanti e bambini conosceranno il Cuoco Rigolò e il suo impegno per rendere i pasti sempre più buoni e salutari.

Il menù della refezione scolastica segue una dieta varia e bilanciata che rispetta anche le intolleranze e le esigenze di natura personale: ci sono tante ricette equilibrate, in linea con le più aggiornate indicazioni nutrizionali, ma senza dimenticare il gusto, piatti cucinati in modo sano e con basso contenuto di sale, soluzioni che facilitano l’autonomia dei bambini, aiutandoli a diventare grandi, il rispetto del ciclo naturale delle stagioni nell’utilizzo degli alimenti.

Monica Beretta, assessore all’Educazione: «I bambini e i ragazzi frequentano gli ambienti scolastici e condividono vari momenti tra cui quello del pasto, importante “tempo” educativo e di apprendimento.

L’Amministrazione Comunale ha voluto intervenire nei refettori dando particolare attenzione ai luoghi dove si consuma il pasto attraverso la tinteggiatura delle pareti, inserendo dei colori vivaci e delle immagini che educano e stimolano i bambini. Il colore riveste un ruolo importante ed arriva ad influenzare le condizioni fisiche e psichiche del bambino, si vive meglio in uno spazio colorato, accogliente e vivace.

Ringrazio Sodexo per il progetto proposto che, oltre alle migliorie già nominate, prevede attività di educazione alimentare e tutela dell’ambiente pensate per accrescere la curiosità dei bambini su cibo e alimentazione attraverso i consigli del Cuoco Rigolò».

24012023