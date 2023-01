x x

SARONNO – “Altra vittoria per la nostra serie D femminile contro Volley Sovico“: così i dirigenti della Pallavolo Caronno, decisamente soddisfatti per l’andamento della propria squadra in questa stagione.

Ma come è andata la partita contro Sovico? “Dopo un primo set in cui abbiamo sofferto la battuta molto aggressiva delle nostre avversarie e un secondo vinto al photofinish, le nostre ragazze cominciano a macinare il loro gioco e nei 2 set successivi chiudono la partita senza grossi problemi – riepilogano dallo staff saronnese – Con questa vittoria raggiungiamo il terzo posto a pari merito con Napocolor, il secondo posto che vale i playoff non è poi così lontano. Forza ragazze c’è tutto un girone di ritorno per recuperare!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto di gruppo per le ragazze della Pallavolo Saronno dopo la vittoria sul Volley Sovico nel campionato di serie D)

25012023