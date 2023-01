x x

SARONNO – Associazione culturale Helianto e Associazione Artigianarte dell’artista Sabrina Romanò, grazie alla collaborazione con il teatro Giuditta Pasta, hanno inaugurato a settembre il calendario della seconda stagione di Art foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del teatro.



Il nuovo anno si inaugura invece con look at me, una mostra dal forte impatto visivo che presenta per la prima volta i ritratti realizzati da Gianluigi Alberio, famoso esponente della pittura animalista ed in particolare della corrente della Wildlife Art. Alberio, con questa mostra, abbandona il suo famoso “bestiario” e si cimenta con il più classico ritratto, riletto però attraverso l’interessante tecnica del realismo fotografico. Immagini fortemente realistiche, realizzate principalmente con aerografo e pastelli a cera. Da segnalare il dittico di grandi dimensioni L’oggi e il domani: opera che non passerà certo inosservata al pubblico del foyer.

Come di consueto Helianto presenterà la mostra con un evento originale e coinvolgete. L’appuntamento è per domenica 12 febbraio (ore 18.00): all’intervista all’autore farà seguito l’imperdibile performance artistica degli attori dell’associazione. La presentazione si concluderà con l’aperitivo allestito a cura di Galli al Teatro. La mostra Look at me di Gianluigi Alberio è allestita a cura di Sabrina Romanò e sarà visitabile nel foyer del teatro dal 19 gennaio al 5 marzo in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria: mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

Non è la prima mostra di questa ripresa di Art foyer, nei mesi scorsi il progetto è stato riavviato con Ri-tratti: dialoghi con l’anima, la mostra dedicata ai ritratti realizzati dalla celebre ballerina Simona Atzori, seguita a novembre dalla personale di Gianmaria Aprile, artista sperimentale che incide e stampa le sue opere rigorosamente a mano utilizzando soprattutto foglie.

